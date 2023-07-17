جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التضامن، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تتابع حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط 9 ضحايا حتى الآن.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع خالد عبد العال محافظ القاهرة، فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث انهيار عقار حدائق القبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.