وزارة العمل : ختام برامج تدريبية للشباب .. وفعاليات مبادرة ”اعرف واحمى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 03:29 مساءً - اعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، عن ختام 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، وكذلك 15 دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمركز ومدينة أطفيح على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات قبل نقلها إلى المكان الجديد ، كما تم تنظيم مبادرة " إعرف وإحمي نفسك من الإصابات " بالبنك الزراعى المصرى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج ودورات تدريب مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة ، وكذلك الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة للحفاظ على العمال والممتلكات .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة اوضح فيه الانتهاء من 6 دورات تدريبية خلال الحالى بمراكز التدريب التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة والموجودة حالياً بمركز ومدينة أطفيح ، فقد قامت بتنفيذ عدد 15 دورة تدريبية متنوعة على أقسام الخياطة والتفصيل والكهرباء والسباكة الصحية ، وبأنه جارى أتخاذ الإجراءات لنقلها لمدينة الصف بالجيزة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأبناء المدينة من فرص التدريب المتاحة التى تقدمها الوحدة فى إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك .

وأضاف مدير المديرية انه تم تنظيم اليوم الأول من مبادرة "إعرف وإحمي نفسك من الإصابات" إيمانا من المديرية بالرسالة الإنسانية والدور المجتمعي للسلامة والصحة المهنية ، وأن الثروة الحقيقية في المجتمع هي القوي البشرية ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،وبإشراف وحضور الكيميائية أماني إسماعيل مدير الإدارة ، والدكتور محمد مدكور ممثل الوزارة ، وذلك بالبنك الزراعى المصرى بمشاركة أكثر من 50 شركة للتوعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وجاء ذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي بين العاملين واصحاب الأعمال .