النائب أحمد فتحي: التحالف الوطنى للعمل الأهلى سند ودهر لكل المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 03:30 مساءً - وصف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأنه سند ودهر كل المصريين، مؤكدا أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر.

وقال "فتحي" في تصريحات لـ "اليوم السابع": "عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، طالبنا نحن كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب مرارا وتكرارا بأهمية ربط جمعيات العمل الأهلي ووجود آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضهم البعض تجنبا لهدار كثير من موارد هذه الجمعيات وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها،، ثم جاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي خلق منصة لكل جهود المجتمع المدني.

وأشار النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أنه كان من المستحيل أن يحدث تنسيق بين كبرى مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، نظرا لوجود تنافس بين هذه المؤسسات، من أجل الحصول على تمويلات سواء من جانب الشركات المساهمة في المسئولية الاجتماعية أو من مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف:" جاء التحالف الوطني الذي وحد جهود العمل المدني، كما أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى "مشيرا إلى أن تحالف الوطني وحد جهود التطوع، فقد كان الكثير من الشباب شباب الذي يريد العمل التطوعي يتساءل عن المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع سواء في ريادة الأعمال أو الأعمال الخيرية، حتى جاء التحالف الوطني ليوظف تطوع هؤلاء الشباب بشكل جيد".

وعن أهم الأهداف التي حققتها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قال "فتحي": "استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وهي هذا سابقة من نوعها في تاريخ مصر.

وأوضح" فتحي ":" من الأمور الجيدة التي حققها التحالف الوطني للعمل الأهلي تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكراري كما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبجانب هذا كله يعلن عن جهوده في مؤتمرات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واختتم "فتحي" تصريحاته قائلا: "يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك المناطق الحدودية مما يؤكد للجميع أن التحالف الوطني فعلا سند ودهر لكل المصرييين".