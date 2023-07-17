الخارجية والأمم المتحدة تنظمان احتفالية تقديرا لتضحيات حفظة السلام المصريين

جدة - نرمين السيد - أحيت وزارة الخارجية ومكتب منظمة المتحدة فى مصر يوم الإثنين، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، باحتفالية رفيعة المستوى أقيمت بمقر الوزارة في قصر التحرير بالقاهرة، إعرابا عن التقدير المشترك للإسهامات الاستثنائية التي يسديها حفظة السلام المصريين للسلم والأمن الدوليين.





وافتتح الاحتفالية السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية، وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدة فى مصر. ومثلت الاحتفالية مناسبة لتسليط الضوء على خدمات وتضحيات حفظة السلام من الرجال والنساء المصريين.

بدأت الاحتفالية بعرض كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات حفظ السلام، أعرب خلالها عن تقديره للمساهمات الاستثنائية التى يقدمها حفظة السلام للسلم والأمن الدوليين كما عبر عن تضامنه مع عائلات وأصدقاء وزملاء حفظة السلام الراحلين.

وتعد مصر سادس أكبر مساهم بأفراد نظاميين فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تنشر حاليا ما يزيد على 2,800 من أفراد الجيش والشرطة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى منطقة أبيى، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالى، وجنوب السودان، والصحراء الغربية. وقد تم تسليط الضوء على العمل الاستثنائى لحفظة السلام المصريين وإبراز تضحياتهم من خلال أفلام تسجيلية مقدمة من وزارتى الدفاع والداخلية وكذلك من مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.



هذا، وقد شهدت الاحتفالية تكريم أسماء عدد من مصابى حفظ السلام المصريين لتفانيهم أثناء خدمتهم فى سبيل السلام، وكذلك تكريم حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم بينما كانوا يخدمون تحت راية الأمم المتحدة، وذلك بحضور 10 من عائلات حفظة السلام المصريين الراحلين.



وتجدر الإشارة إلى أنه فى عام 1948، اتخذ القرار التاريخى بنشر مراقبين عسكريين فى الشرق الأوسط للإشراف على تنفيذ اتفاقية الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، فيما أصبح بعد ذلك هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ومنذ ذلك الحين، خدم ما يزيد على مليونين من حفظة السلام من 125 دولة فى 71 عملية لحفظ السلام حول العالم. واليوم يخدم 87 ألفا من النساء والرجال فى 12 منطقة صراع فى أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.



والجدير بالذكر، أن شعار الذكرى السنوية الـ75 لحفظة السلام الدوليين هو السلام يبدأ بي”، والذى يعكس التقدير والعرفان بخدمات حفظة السلام السابقين والحاليين وتضحياتهم، بمن فيهم الـ4200 فردا الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل قضية السلام تحت راية الأمم المتحدة. كما يتم الاحتفاء أيضا بصمود المجتمعات المحلية التى تسعى نحو تحقيق السلام، الأمر الذى يجعل الحملة بمثابة دعوة لجميع الشركاء للمساهمة فى جهود تحقيق وحفظ وبناء السلام.