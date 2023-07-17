100 فرصة عمل لذوى الهمم فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، إن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت تقريرا من مديرية العمل بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، بشأن استلامها طلبا من مجموعة مطاعم أمريكانا، توضح فيه المديريتين، حاجتهما لـ100 فرصة عمل للأشخاص من ذوى الاعاقة، و"الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الأبصار"، من أبناء محافظة القاهرة والجيزة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل فروع الشركة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه جرى توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة امريكانا لتعيين 100 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة فى فروعها، بالقاهرة والجيزة، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية، كما يجرى التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو من خلال الاتصال برقم المسؤول أميرة خالد 01285520985 – 01030008349.



وأضافت أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات، وتأمين صحى وإجتماعى، وتأمين على الحياة، ووجبات داخل المطاعم، وأجازة أسبوعية، وزى مجانى، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يوميا، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.