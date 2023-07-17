عضو التحالف الوطنى: خدماتنا وصلت لـ 35 مليون مواطن بدعم القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - الوصول لـ 35 مليون مواطن

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج» أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استطاع على مدرا عام كامل تقديم خدمات لما يزيد عن 35 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم غذائى لأكثر من 25 مليون مواطن، إضافة لخدمات صحية لنحو 5 ملايين.

وذكر أن التحالف ساهم فى دعم صغار المزراعين، لزراعة ما يقرب من 150 ألف فدان خلال العام الماضى، ودعم 149 ألف مشروع صغير ومتوسط، بهدف إخراج الفئات الأولى بالرعاية من وضع العوز إلى مربع المساهمة فى عملية التنمية.

وشدد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، على أن التحالف ساهم فى تعزيز الحق فى التنمية، بجمهورية تؤمن بمبدأ المشاركة، واستطاع أن يثبت أن مصر تمتلك مجتمعا مدنيا قويا وفعالا وقادرا على المساهمة فى عملية الإصلاح.

دعم غير محدود وخطوة جريئة

ولفت فى حديثه لـ «دوت الخليج» إلى المناخ الداعم الذى وفرته القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى آمن بأهيمة المجتمع المدنى وأعطاه فرصة تاريخية للمساهمة بقوة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى جهود القيادة فى تعزيز البيئة التشريعة المنظمة للعمل الأهلى المصرى فى ظل دستور يرسخ حق المواطنين فى تأسيس الجمعيات، لافتا إلى الخطوة «الجريئة» التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وألغى القانون 70 لسنة 2017، الخاص بالعمل الأهلى، وتم التصديق على القانون 149 لـ 2019، الأمر الذى يثبت أن الدولة تريد مجتمعا مدنيا فاعلا وليس مجرد صورة أو «ديكور».

بين محمد ممدوح، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استطاع أن يساهم بفاعلية فى حل الأزمات التى فرضتها التغيرات العالمية، مثل أزمة المناخ، والحرب الروسية الأوكرانية، التى أدت لزيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.

التحالف وحقوق الإنسان

وتابع: لا نستيطع أن ننكر الدور البارز للتحالف فى تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، فنجن فى مصر نمتلك استراتجية وطنية لحقوق الإنسان أطلقها الدولة، وفى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى تم الربط بينهما وعمل التحالف على توطين المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأوضح أن التحالف حيث استطاع تقديم عدد من التجارب الرائدة التى من الممكن الاحتذاء بها فى دول العالم المختلفة التى تواجه نفس الظروف فى تحويل الدعم من إعانات إلى فرص وبرامج للتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الحراك الاقتصادى، وتوفير فرص عمل لضمان داخل مستدام للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى التجربة الفريدة لمؤسسات التحالف لضمان تمويل مستدام لبرامج الدعم فى ظل الأزمة التى قد تؤثر على حصيلة التبرعات، والتى تستحق الإشادة.

ترسيخ ثقافة التطوع

وبين أن دور التحالف ليس وليد اليوم مع أزمة عقار حدائق القبة، بل على فى جميع الأحداث التى شهدتها الدولة فى الفترة الماضية كان متواجدًا، ولعل أبرزها عقار الإسكندرية، وعقار رشيد، وغيرها.

وأردف: المتطوعون وفرق الإغاثة التابعة لمؤسسات التحالف المختلة، كانت متواجدة فى أقرب وقت بمكان حادث عقار حدائق القبة، إلى جانب فرق الإنقاذ ما يثبت أن التحالف يمتلك ذخيرة قوية من آلاف المتطوعين الموزعين فى مصر بالكامل، وأن التحالف استطاع ترسيخ ثقافة التطوع بين آلاف الشباب الذين كانوا يعزفون فى الماضى عن المشاركة فى الشأن العام.

ربع مليون متطوع و32 مؤسسة

محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قال فى تصريحات الخاصة لـ «دوت الخليج» إن عدد المؤسسات بالتحالف وصلت اليوم لـ 32، بينما تخطت أعداد المتطوعين 250 ألف.

وواصل: «التحالف وحد الجهود بين المؤسسات، بعد المشاركة بقاعدة البيانات التى تمتلكها كل جمعية، والخاصة بالفئات الأولى بالرعاية فى مصر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»، متابعا: «قبل التحالف كانت الجمعية الخيرية تنزل إلى قرية ما وتوزع المساعدات، وتأتى جميعة أخرى إلى القرية ذاتها، فى حين أن هناك قرية مجاورة لم يصل دعم من الأساس، وبالتالى اليوم وعبر البحوث الميدانية التى يجريها أعضاء التحالف بكل شفافية، يتم الوصول لكل المستحقيق فى ربوع المحروسة، مع الحفاظ على كرامة المستحق، ودون المساس بكرامته».

إشادة غير مسبوقة

واختتم تصريحاته مشيرا إلى إشادة مجلس النواب بالتجربة الفريدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ففى أثناء مناقفشة القانون الخاص بالتحالف، كانت هناك موافقة لم تحدث من قبل، من مختلف التيارات والأحزاب والتوجهات والآراء الحزبية، والذين أكدوا حينها ضرورة الإسراع فى اصدار قانون ينظم عمله لترسيخ التجربة الرائدة.