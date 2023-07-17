الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2023...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 04:27 مساءً - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور - إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2021 / 2022) ، (2022 / 2023) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب / خالد عبد العظيم شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين ، والتى تضمنت الشروط الآتية :-

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 55% ، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية ، وألا يقل السن عن (17) عام ولا يزيد عن (21) عام فى 1 / 10 / 2023 ، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها ، وأن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول ( طبية - نفسية - لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية - ...) ، كما يشترط موافقة والد / ولى أمر (الطالب / الطالبة ) على الإلتحاق بالقوات المسلحة ، ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

فيما تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى ، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال ، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية ، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى ، والمستشفى العسكرى بالزقازيق ، والمستشفى العسكرى بدمياط ، والمستشفى العسكرى بسوهاج ، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر وذلك إعتباراً من 22 / 07 / 2023 وحتى 10 / 09 / 2023 .

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة ، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون بدء تقديم الملفات إعتباراً من 29 / 7 / 2023 وحتى يوم 16 / 09 / 2023 .