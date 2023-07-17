وزارة العمل : تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 04:27 مساءً - أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن تسليم 35 عقد عمل لذوي همم بمحافظة الإسماعيلية بمدرسة المنار الخاصة بالمحافظة، والتى يبلغ عدد العاملين فيها 395 موظف وعامل بين مدرسين وعمال ، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملاً فاكثر .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، أن ذلك يأتي ضمن سعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ‏، مشيراً إلى أنه حضر التسليم كلا من خديجة محمد عبد الوهاب مدير المدرسة ، ونسرين سليم عبد الجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة ، واحمد رياض احمد المدير المالي للمدرسة ، وسامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش عمل الاحياء ، وجيهان بركات مفتش عمل ، وإبراهيم حلمي مدير ادارة العلاقات العامة ، ونجاه رؤوف مدير إدارة التشغيل .

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الاجهزة والمكاتب التابعة للمديرية .