قصة إنسانية رائعة.. أب يحمل ابنه المريض على كتفه فى درجات حرارة مرتفعة

جدة - نرمين السيد - التقطت عدسة "دوت الخليج"، قصة إنسانية رائعة تجسدت بها مشاعر الأبوة الخالصة، يظهر فيها أب يحمل ابنه المريض، بعد الكشف الطبى عليه بأحد المستشفيات، مشيا على الأقدام فى وقت وصلت فيه درجة الحرارة إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.





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