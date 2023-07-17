الجارحى: إصدار قانون التحالف الوطنى يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع

جدة - نرمين السيد - ثمن النائب محمد الجارجى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والرئيس التنفيذى لمؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطنى، مؤكدا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدنى وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.





وقال الجارحى، إن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدنى، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموى، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموى فى مصر بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته.

وأضاف أن القانون يوفر مزايا لمؤسسات المجتمع المدنى، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التى تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموى.

وأوضح أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموى ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بكل ربوع مصر.

وأشاد بنجاح التحالف وأعضاءه فى توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصاديا، منوها بأن القانون يعمق فكر التطوع وجذب الشباب للمشاركة المجتمعية، وهو ما توليه مؤسسة الجارحى اهتماما خاصا، معلنا تدشين قطاع متخصص داخل المؤسسة لبناء قدرات المتطوعين من الشباب والنشء لخدمة احتياجات المجتمع بشكل أفضل.