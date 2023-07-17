موفدة القاهرة الإخبارية إلى العلمين: فعاليات المهرجان تبهر الزائرين

جدة - نرمين السيد - قالت فرح الخولى، موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين الترفيهى هو الأول فى المنطقة والشرق الأوسط والوطن العربى، حيث يقام خلال 44 يوما متواصلة بأنشطة وفعاليات مختلفة، وانطلقت هذه الفعاليات منذ يوم الخميس الماضى فى 13 من الشهر الجارى.





وأضافت خلال رسالة على الهواء: "خلال لقاءاتنا مع زوار مدينة العلمين بالأمس جاءت ردود الأفعال مميزة حول المدينة والمهرجان، فمدينة العلمين تخطف أنظار الزائرين بشكل كبير وردود الأفعال جاءت بأن هذه المدينة تجمع بين الحضارة والطراز المختلف والإمكانات والخدمات التى تقدم من خلال هذه المدينة والمتوفرة طوال الوقت، وبالتأكيد شواطئها المميزة التى يحتضنها ساحل البحر المتوسط". وتابعت: "الزوار مستمرون فى متابعة فعاليات مهرجان العلمين وأنشطته ومتحمسون ومترقبون بأن يحضروا هذه الفعاليات، والمقرر أن تنطلق أولى الفعاليات الغنائية للفنان المصرى تامر حسنى يوم 21 يوليو، وخلال هذا الأسبوع تقام مجموعة من الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف وغيرها".

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