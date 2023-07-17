وقال أحد الزوار، لقناة «إكسترا نيوز»، إن هناك حفلات غنائية كثيرة «مبسوطين إننا نتواجد فى كل الحفلات للمطربين الكبار دول»، مشيرا إلى انبهاره بالإنجازات التى تحققت فى المدينة، من حيث الطرق والمؤسسات والعقارات والشواطئ وغيرها، وتوقع زيادة حضور السياح لمهرجان العلمين الجديدة، بجانب المصريين، مؤكدا أن وجود بطولات وفعاليات رياضية وسط معالم سياحية لهو حدث مميز وضخم.
وتابعت زائرة أخرى، بأنها سعيدة بسبب استهداف المهرجان فئات كثيرة من عشاق الرياضة والفنون والثقافة والحفلات الغنائية: «متحمسون للمشاركة فى المهرجان»، مؤكدة أن «المدينة عالمية، ولما يقام الحفل بالاستعدادات والضخامة دى هيعلى أكثر من الحدث نفسه».
يذكر أن مهرجان العلمين الترفيهى، يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية لكل الأعمار، وأول حفل سيكون للنجم تامر حسنى يوم 21 يوليو، وتضم مدينة العلمين أكبر ممشى سياحى فى العالم بطول 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجارى، الذى يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة فريدة.. «إكسترا نيوز» ترصد آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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