محافظة الشرقية: توريد 535 ألفا و485 طنا و273 كيلوجرام قمح للصوامع

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الشرقية إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد إنتاجهم من الذهب الأصفر، حيث تم توريد 535 ألف و485 طنا و273 كيلو قمح لـ 58 صومعة وشونة أسمنتية منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه تقرر تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهه المسوقة والقبانى وأمين الشونة تتولى وزن الأقماح لتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعه للمنتجين. كما تم تكليف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور، لتنفيذ خطة استقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام للتيسير على المزارعين وكبار التجار وتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة والتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تسوية الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة. وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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