تسليم 35 عقد عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بمحافظة الإسماعيلية بمدرسة المنار الخاصة بالمحافظة، والتى يبلغ عدد العاملين فيها 395 موظف وعامل بين مدرسين وعمال، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التى يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من استيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم فى جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.





وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك يأتى ضمن سعى وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوى الهمم فى التنمية المستدامة‏، مشيرا إلى أنه حضر التسليم كلا من خديجة محمد عبد الوهاب مدير المدرسة، ونسرين سليم عبد الجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة، وأحمد رياض أحمد المدير المالى للمدرسة، وسامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش عمل الاحياء، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمى مدير ادارة العلاقات العامة، ونجاه رؤوف مدير إدارة التشغيل. وأكد مدير المديرية استمرار السعى للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الاجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

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