الشوربجى: العاصمة الإدارية نقلة نوعية فى منظومة عمل الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجى، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية وفكرية فى منظومة العمل بالدولة، ورغبة صادقة فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءته وتحسين أدائه بما يتفق مع مفردات ومتغيرات العصر والتى تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للصحافة فى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، اليوم الإثنين، وبحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام. وخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث المستجدات والتطورات فيما يتعلق باستغلال واستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لحل المشكلات المرتبطة ببعض الأصول الأخرى تمهيداً لبدء إجراءات استغلالها. كما استعرضت الهيئة اللمسات النهائية لإطلاق "موقع سبوت" بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة البث التجريبى وحل بعض المشكلات التقنية.

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