وزير الصحة يتفقد مستشفيات قنا ويوجه بسرعة القضاء على قوائم الانتظار (صور)

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جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى اليوم الإثنين، ضمن جولته الميدانية لمحافظتى قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على المرور على عدد من أقسام (الباطنة، قسم، القسطرة القلبية، الرعاية القلبية، الرعاية المركزة، رعاية مركزة ICU)،لافتاً إلى إن طاقة المستشفى الاستيعابيه تبلغ 227 سرير.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد خلال الجولة مستشفى أورام قنا، بكافة أقسامه والذى تبلغ طاقته الاستيعابية 62 سرير ( داخلى، جراحة، عمليات، أطفال)، فضلاً عن 20 سرير كيماوى، 8 أسرة رعاية مركزة.
وأشار عبدالغفار إلى أنه تم استحداث خدمة الرنين المغناطيسى بالمستشفى، موضحاً أنها تضم 21 عيادة فى تخصصات ( الإيكو. رسم القلب، الجراحة الجديدة، المترددة، الألم، الأورام المتردد، الأورام الجديد، الأسنان، الأشعة التلفزيونية، الدوبلر، الأشعة التلفزيونية، مناظير الجهاز الهضمى، أمراض الدم، الأطفال، عرض اللجنة الاستشارية، الغدة، مناظير مسالك، العلاج الطبيعى، التغذية، الكلى، التخدير).
وفى ختام جولته بمحافظة قنا اجتمع الوزير مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور عدداً من قيادات الوزارة المعنيين، وذلك حرصاً على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والعمل على تتفيذها فى إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على العمل على زيادة أعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية فى المنشآت الطبية فى المحافظة تلبية لمطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لخدمة أهالى المحافظة، كما وجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية فى مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة لتقديم الخدمات للمرضى.
ورافق الوزير الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور راجى تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
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