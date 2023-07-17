مترو الأنفاق يخفض سرعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 06:29 مساءً - خفضت إدارة مترو الأنفاق، سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحفاظا على سلامة الرحلات، حيث اكدت شركة المترو أن عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة يتم تخفيض سرعة القطارات كاجراء اعتيادي حفاظا على سلامة الركاب والقطارات.

ويأتي هذا القرار كإجراء رسمي تتخذه شركة مترو الأنفاق خلال فصل الصيف وتزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة المرفق، وذلك بسبب تأثر القضبان في المحطات العلوية بارتفاع درجات الحرارة، مما يستوجب تخفيض السرعات للحفاظ على سلامة الرحلات، وبالتالي الحفاظ على الركاب.

ويعمل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية. . تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا. .

مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية : · قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م · قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م . · قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص . · قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00 · قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص . · قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص. . اخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية: · يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص . · يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص . · يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص . v عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة: · تقدر عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى 1375 رحلة يوميا. · عدد الرحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة 510 رحلة. · عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة. · عدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 363 رحلة.