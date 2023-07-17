كولر يقرر إراحة الشناوى والدفع بـ على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يوليو 2023 07:28 مساءً - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على منح حارسه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق راحة استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعرض الحارس للإصابة فى مباراة المقاولون العرب بالدوري، والتي فاز بها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحل على لطفى بديلا له.

ويرفض كولر اتباع سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى، رغم أنه يتبعها فى كل مراكز الفريق، إيماناً بأهمية الثبات والاستمرار في هذا المركز لحساسيته، ولكن جاءت إصابة الشناوى لتجبر كولر على منح الفرصة للثنائى على لطفى ومصطفى شوبير في مباريات الاهلى المتبقية بالدوري أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.