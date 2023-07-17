جامعة الأقصر تحدد موعد التحويلات من وإلى كليات الجامعة

جدة - نرمين السيد - حدد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل كموعد للتحويلات من وإلى كليات الجامعة فى العام الجامعى 2023-2024، وحتى قبل بداية العام الجامعى بأسبوع، على أن يكون التقديم بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.





وذكرت الجامعة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه جاء ذلك خلال ترؤس رئيس جامعة الأقصر للاجتماع الدورى لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس. كما حدد المجلس يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر القادم كموعد لتلقى طلبات الطلاب المكفوفين، للقبول بكلية الألسن بالجامعة فى العام الجامعى 2023-2024، وحتى يوم الأحد الموافق 8 من أكتوبر 2023، على أن يكون التقديم بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.

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