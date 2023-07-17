جدة - نرمين السيد - ويصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإدارى، من خلال 325 مقرا وفرعا مملوكا لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة. كما تبلغ قدرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجميعات القاعدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قدرات وإنجازات.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى كل محافظات مصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.