الكنيسة: قانون التحالف الوطنى خطوة جادة لتنسيق جهود العمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - وصرح الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة، اليوم الإثنين، بأن القانون قدم مظلة تشريعية للتحالف فيما يعد خطوة جادة من أجل تنسيق الجهود المختلفة للعمل الأهلى التنموى فى تناغم لدعم مسيرة التنمية فى مصر
وأضاف الأنبا يوليوس، أن أسقفية الخدمات العامة تعتز بمشاركتها فى التحالف الوطنى، كمؤسسة فاعلة فى مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، تدعم وتشارك فى جهود الدولة، للوصول إلى أكثر الفئات المستضعفة ومساندتها.
كما أشاد القس روفائيل ثروت، بدور التحالف فى خلق قاعدة للبيانات بكل ما تقدمه منظمات العمل الأهلى، وكذلك خلق قاعدة بيانات من المتطوعين، وذلك لتوحيد الجهود والدفع بعجلة التنمية فى جميع أنحاء الجمهورية.
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