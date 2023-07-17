واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتحقق شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا.
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.