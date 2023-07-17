الإفتاء تهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأت دار الإفتاء المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، بالعام الهجرى الجديد.





واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتحقق شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا.