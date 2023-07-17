الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر المحرم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام 1444هـ وأن بعد غد الأربعاء أول أيام شهر المحرم.
وهنأت دار الإفتاء، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية، بحلول العام الهجرى الجديد.
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