وزير الصحة يشيد بمستوى الخدمات المقدمة بمستشفيات الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي للهيئة، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وشملت الزيارة، جولة تفقدية إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، والتى تضم الاستقبال والطوارئ، و24 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، ووحدات للرعايات المركزة، ووحدات علاجية أخرى أبرزها وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد، فضلًا عن أقسام الأشعة والمعمل والصيدليات بالمستشفى.

وتابعت الزيارة: بتفقد فندق الإقامة للأطباء والعاملين بمستشفى حورس التخصصى، إضافة إلى تفقد العيادات الطبية والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة والتى تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الكشف المبكر عن الأمراض، وخدمات الطب الوقائى، إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعى.

وأشاد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الزيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وجودة الرعاية الصحية، والتجهيزات عالية المستوى بالمنشآت الصحية، مشيرًا إلى تقدم وتطور شكل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومؤكدًا أن التأمين الصحى الشامل حقق قفزات سريعة جدًا للتطور والنمو بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى حورس التخصصى، مشيرًا إلى أنها صرح طبى يخدم عددًا كبيرًا من المرضى، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المدربة والمؤهلة، ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية، لافتًا إلى نجاح المستشفى فى الحصول على درجة الاعتماد القومى GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.







وأشار، إلى أهمية استمرار النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية فى الأقصر، والتى تعد من أهم المحافظات السياحية بمصر، وتستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، منوهًا إلى أنه من المستهدف زيادة تنشيط مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر" بالمحافظة، ومؤكدًا أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى أحدثت طفرة نوعية فى الخدمات والرعاية الصحية بالأقصر.

ولفت، إلى تقديم أكثر من 15مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر حتى الآن، من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وشملت خدمات الفحص الطبى الشامل، والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، والمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، كما أشار إلى تسجيل أكثر من 1،2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، ومتابعًا أنه تم إجراء أكثر من 1،1 مليون فحص طبى شامل للمنتفعين بخدمات المنظومة بالمحافظة حتى الآن.

التقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمدير التنفيذى للهيئة، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث ناقشوا تطورات الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأشاد محافظ الأقصر خلال اللقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة بعد تطبيق المنظومة بها، كما أثنى على جهود هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، مؤكدًا أن النقلة النوعية التى حدثت فى منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة انعكست بشكل كبير جدًا على ارتفاع معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتى انطلقت بها المنظومة فى يوليو 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتى انطلقت بهم المنظومة فى 16 فبراير 2021، وأخيرًا "أسوان، السويس" والمقرر التشغيل الرسمى للمنظومة بهما قريبًا.