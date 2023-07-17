جدة - نرمين السيد - قالت نهى درويش موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة والتى تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع فى الساحل الشمالى، والرابط بين هذه المدينة بين البحر ومدينة مرسى مطروح، وهى مدينة متكاملة على طول السنة ليس فقط فى فصل الصيف، ويعنى يقصدها المواطنون فى جميع فصول السنة.





وأضافت أن هذه المدينة الذكية الجديدة تعبر عن إصرار المصريين دائما نحو التطور والتقدم، وهذه هى المدينة من مدن الجيل الرابع كما ذكرت، وإذا تحدثنا عن مهرجان العلمين الجديدة، الذى يعد الأكبر أو أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، وفى خامس أيام المهرجان شاهدنا العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية. وأضافت أن أول يوم شهد لعبة "التيك بول" التى كان يوجد بها بطلتين عالميتين، وكان المواطنون يتابعوهم من على المدرجات، وشاهدنا أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبى، مثل الكابيتانو حسام غالى والصقر أحمد حسن وحسام حسن وعصام الحضرى وسيد معوض وغيرهم من اللاعبين. ورصدت أجواء الحفل المنتظر يوم الجمعة المقبلة 21 يونيو، وهى حفلة المطرب المصرى تامر حسنى، ومن المتوقع حضور 30 نجما من نجوم مصر والوطن العربى، مثل راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا، وبالفعل بدأ المواطنون يتوافدون على المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفدة القاهرة الإخبارية ترصد أجواء ما قبل انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.