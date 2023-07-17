موفدة «القاهرة الإخبارية» ترصد روعة الأجواء وآخر مستجدات مهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال إفادة لها على الهواء، أن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت، وشهدت فعاليات الأسبوع الماضى لعبة "التيك بول" التى كان يوجد بها بطلتان عالميتان مايا ونتالى، وشهدت أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبى.

وأشارت إلى أولى حفلات المهرجان، وهو حفل يوم الجمعة القادم 21 يونيو للمطرب المصرى تامر حسنى، ومن المتوقع حضور 40 نجما من نجوم مصر والوطن العربى، مثل راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا.

وذكرت أن مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحى فى العالم بطول 14 كيلومترا، ويقارب كورنيش مدينة الإسكندرية، ومدينة الفنون، وغيرها من الخدمات التى تجعلها من أجمل الوجهات السياحية فى العالم.