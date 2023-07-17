مساء dmc- «الأرصاد» تحذر: درجات الحرارة المرتفعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة هو اليوم وغدًا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع، ولكن مع انخفاض طفيف.





وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أننا نتعرض لمرتفع جوى يزود من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن الموجة الحارة ستنكسر بنهاية الأسبوع المقبل.

وتابعت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هى الأقل فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ولكنها تُعد الأعلى فى نسبة الرطوبة.

وأوضحت أنه من المهم عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ولا بُد من وجود غطاء للرأس، وعدم التواجد لفترات طويلة فى الشمس، مع تناول المشروبات، وارتداء الملابس القطنية.