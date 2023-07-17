حجازى: بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجان نويثر، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من قيادات الصناعة المصرية.

وفى كلمته، وجه الدكتور رضا حجازى الشكر للوزراء لحرصهم على المشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلا: "إن حضور واهتمام الوزراء لهذا الحفل يعد مؤشرا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفنى ويؤكد على دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية"، مؤكدا أنه يكفينا فخرا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجى هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

وأعرب الوزير، عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر 2030 بشكل عملى كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذى تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم.

وأشار حجازى، إلى أن التعليم الفنى يلقى إقبالا كبيرا وقويا من الطلاب، وهذا لإقبال الطلاب الشديد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فى حين أنهم حصلوا على مجموع أكبر من الالتحاق بالثانوى العام، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب لديهم الفرصة أيضا لاستكمال مسار تعليمهم عبر الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس السويدى للتكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، موجها بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب، حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

وأضاف أن هناك هيئة "اتقان" للاعتماد والجودة، والتى تعتبر مؤشرا عن قناعة الدولة المصرية بالتعليم الفنى، كما أن هناك أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، مؤكدا أن المعلم هو العمود الفقرى للعملية التعليمية، ولا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم، مضيفا أن استراتيجية التعليم تسير بخطى ثابتة وواضحة.

كما أوضح الوزير، أن شراكة مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية، ركزت على الناحية العملية، والتدريب العملى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال شاركوا فى تقييم الطلاب فى الناحية العملية، بجانب تطبيق الوزارة لمنهجية الجدارات.

وهنأ الوزير الطلاب على نجاحهم، متمنيا لهم أن يكون هذا النجاح بداية لنجاحات أكبر وأعظم فى المستقبل، مؤكدا أن الوطن ينتظر منهم العمل الدؤوب والسعى المستمر نحو النهوض بالمجتمع وتحقيق النهضة المنشودة.

كما توجه الدكتور رضا حجازى، بالتحية والتقدير للمهندس محمد زكى السويدى، لدوره الفعال وجهوده المؤثرة فى دعم جهود تطوير التعليم الفنى عبر مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن المسئولية المجتمعية لمؤسسات رجال الأعمال تلعب دورا كبيرا ومؤثرا فى دعم استراتيجيات وخطط تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، وجه المهندس زكى السويدى الشكر والتقدير إلى الوزراء والمحافظين وجميع الحضور لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معربا عن فخره بالخريجين، الذين أصبحوا نموذجا يحتذى به فى المجتمع.

وأكد السويدى على نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة فى تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصرى، متمنيا التوفيق لخريجى المدرسة فى حياتهم العملية المقبلة.

ومن جهتها، أكدت سلمى البكرى، أن النجاح له معايير وأن اليوم يمثل نموذجا لنجاح نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال تكاتف جميع الجهات المشاركة.

واستعرضت البكرى، مؤشرات واحصائيات نجاح طلاب المدرسة، حيث أشادت بحصول 3 طلاب من المدرسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية هذا العام.

وأشارت إلى تحقيق مدرسة السويدى لهدف التعليم من أجل التشغيل وتحقيقها لنموذج الانضباط والشفافية بما يعبر عن المستوى الحقيقى للطالب، وناشدت الطلاب بالحفاظ على مستوى النجاح، مشيدة بتميز مدرسة السويدى وإدارتها المنضبط، كما وجهت الشكر للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الخريجين لكونهم صورة مشرفة للفنى المحترف المثقف.

ومن جانبه، أعرب جان نويثر، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن فخره بالطلاب الذين يمتلكون مواهب كثيرة، مشيدا بتكاتف جميع شركاء النجاح فى هذه المنظومة، كما أشاد بأولياء الأمور العظماء لاختيارهم هذا المجال.

وأشار إلى نجاح الطلاب واجتيازهم رغم صعوبة المعايير الألمانية وأنها مجرد بداية فى طريق مستقبلهم، مشيدا بنتائج هذا العام فى مجال الميكانيكا والكهرباء، كما وجه الشكر لكل من ساهم فى نجاح المدرسة، مشيرا إلى أنها واحدة من افضل المدارس التى تتعامل معها الغرفة.

يذكر أن رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية ترتكز بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل، سعيا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيا داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدى).

ويقضى طلاب المدرسة 3 أعوام دراسية، ويحصل الخريجون على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد).

وتضم الدفعة الثانية من خريجى مدرسة "السويدى للتكنولوجيا التطبيقية" 123 طالبا فى تخصصات الميكانيكا وتم إنشاء المدرسة منذ 4 أعوام بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، ومؤسسة التعليم أولا، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.