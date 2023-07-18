البابا تواضروس يعزى فى وفاة الراهب القس سمعان الصموئيلى

ولد الأب المتنيح يوم 15 أبريل عام 1950 وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف يوم 15 ديسمبر من عام 1987 سيم قِسًا فى 22 مارس 2004.
بقى بالدير منذ رهبنته ولم يفارقه إلا مؤخرًا للذهاب إلى مستشفى القديسين بالإسكندرية لتلقى العلاج.
وصلى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير اليوم صلوات تجنيزه بمشاركة مجمع رهبان الدير وأسرته وبعض من محبيه.
قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، فى نياحة الأب المبارك الراهب القس سمعان الصموئيلى، ويلتمس عزاءً لأسرته وكل محبيه، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.
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