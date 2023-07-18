حكم صلاة من يصلى منفردا خلف الصفوف

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه اختلف الفقهاء فى صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المصلى إذا انفرد خلف الصف لتعذر الدخول فيه؛ صحت صلاته بغير كراهة، وإذا انفرد خلف الصف مع تمكنه من الدخول فيه صحت صلاته مع الكراهة، ويحصل له ثواب الجماعة على كل حال.





وأكدت أنه ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن المنفرد خلف الصف إذا صلى ركعة كاملة على هذه الحالة لم تصح صلاته. واختتمت، أنه وعليه: فصلاة المنفرد خلف الصف الذى فيه فرجة، صحيحة مع الكراهة، ولا يمنعه ذلك من ثواب الجماعة، ويستحب له أن يدخل فى الصف أو أن ينبه بلطف واحدا من الصف ليتأخر ويكون معه صفا.

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