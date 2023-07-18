وزير التعليم: مهارات خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الدكتور رضا حجازى خلال احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى.

كما حضر الاحتفال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجان نويثر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وعدد من قيادات الصناعة المصرية.

وقال الدكتور رضا حجازى إن التعليم الفنى يلقى إقبالا كبيرا وقويا من الطلاب، وهذا لإقبال الطلاب الشديد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فى حين أنهم حصلوا على مجموع أكبر من الالتحاق بالثانوى العام، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب لديهم الفرصة أيضا لاستكمال مسار تعليمهم عبر الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.

ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر للوزراء لحرصهم على المشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلا: إن حضور واهتمام السادة الوزراء بهذا الحفل يعد مؤشرا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفنى، ويؤكد دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية"، مؤكدا أنه "يكفينا فخرا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجى هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس السويدى للتكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، موجها بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب، حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

وأضاف الوزير أن هناك هيئة إتقان" للاعتماد والجودة، والتى تعتبر مؤشرا عن قناعة الدولة المصرية بالتعليم الفنى، كما أن هناك أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، مؤكدا أن المعلم هو العمود الفقرى للعملية التعليمية، ولا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم، مضيفا أن استراتيجية التعليم تسير بخطى ثابتة وواضحة.

كما أوضح الوزير أن شراكة مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية ركزت على الناحية العملية، والتدريب العملى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال شاركوا فى تقييم الطلاب فى الناحية العملية، بجانب تطبيق الوزارة لمنهجية الجدارات.

وهنأ الوزير الطلاب على نجاحهم، متمنيا لهم أن يكون هذا النجاح بداية لنجاحات أكبر وأعظم فى المستقبل، مؤكدا أن الوطن ينتظر منهم العمل الدؤوب والسعى المستمر نحو النهوض بالمجتمع وتحقيق النهضة المنشودة.

كما توجه الدكتور رضا حجازى بالتحية والتقدير للمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدوره الفعال وجهوده المؤثرة فى دعم جهود تطوير التعليم الفنى عبر مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن المسئولية المجتمعية لمؤسسات رجال الأعمال تلعب دورا كبيرا ومؤثرا فى دعم استراتيجيات وخطط تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، وجه المهندس محمد زكى السويدى الشكر والتقدير إلى الوزراء والمحافظين وجميع الحضور لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معربا عن فخره بأبنائه الخريجين، الذين أصبحوا نموذجا يحتذى به فى المجتمع.

وأكد السويدى نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة فى تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصرى، متمنيا التوفيق لخريجى المدرسة فى حياتهم العملية المقبلة.

ومن جهتها، أكدت سلمى البكرى أن النجاح له معايير، وأن اليوم يمثل نموذجا لنجاح نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال تكاتف جميع الجهات المشاركة.

واستعرضت سلمى البكرى مؤشرات وإحصائيات نجاح طلاب المدرسة، حيث أشادت بحصول ثلاثة طلاب من المدرسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية هذا العام.

وأشارت إلى تحقيق مدرسة السويدى لهدف التعليم من أجل التشغيل وتحقيقها لنموذج الانضباط والشفافية بما يعبر عن المستوى الحقيقى للطالب، وناشدت الطلاب الحفاظ على مستوى النجاح، مشيدة بتميز مدرسة السويدى وإدارتها المنضبطة، كما وجهت الشكر للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الخريجين لكونهم صورة مشرفة للفنى المحترف المثقف.

ومن جانبه، أعرب جان نويثر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عن فخره بالطلاب الذين يمتلكون مواهب كثيرة، مشيدا بتكاتف جميع شركاء النجاح فى هذه المنظومة، كما أشاد بأولياء الأمور لاختيارهم هذا المجال.

وأشار إلى نجاح الطلاب رغم صعوبة المعايير الألمانية، وأنها مجرد بداية فى طريق مستقبلهم، مشيدا بنتائج هذا العام فى مجال الميكانيكا والكهرباء، كما وجه الشكر لكل من ساهم فى نجاح المدرسة، مشيرا إلى أنها واحدة من أفضل المدارس التى تتعامل معها الغرفة.

جدير بالذكر أن رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية ترتكز بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل، سعيا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيا داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدى).

ويقضى طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريجون على شهادتين: الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد).

وتضم الدفعة الثانية من خريجى مدرسة "السويدى للتكنولوجيا التطبيقية" 123 طالبا فى تخصصات الميكانيكا، وتم إنشاء المدرسة منذ أربعة أعوام بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، ومؤسسة التعليم أولا، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.