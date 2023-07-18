الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- "أخوتى وأبنائى مسلمى مصر بالخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية، وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجرى 1445.. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا فى غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتي،، وكل عام وأنتم بخير،، عام هجرى سعيد"، عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية".

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