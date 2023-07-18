وزير الصحة: مصر تنتج أكثر من 95% من احتياجاتها الدوائية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر تنتج أكثر من 95% من احتياجاتها الدوائية، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالدعم الكامل لملف الدواء، علما بأن "مليار دولار حجم استهلاكنا من الأدوية سنويا، و40 مليار جنيه قيمة أدوية مجانا نقدمها للمواطن المصرى".





وقال وزير الصحة والسكان، فى تصريحات تلفزيونية، إن الخدمات الصحية والطبية التى تقدم للمواطنين على أعلى مستوى ونعمل على زيادتها لمواجهة التوسع السكانى، معلنا أن "ما تم فى قطاع الصحة فى مصر منذ 2014 لم يحدث منذ 80 عاما". وأضاف الدكتور عبد الغفار، إن هناك اتساعا للرقعة السكانية فى مصر من خلال إنشاء المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى كافة محافظاتها تشهد طفرة كبيرة فى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين. وأكد أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء فى مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتى يتم العمل بها، موضحا أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء مدينة الدواء، بالعاصمة الإدارية التى ستعود بالنفع على سوق الدواء محليا وإقليميا، وهناك متابعة من القيادة السياسية للوقوف على معدلات تنفيذ مدينة ناصر الطبية، والتى تصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه.

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