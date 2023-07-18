مطار مرسى علم يستقبل اليوم 25 رحلة من 8 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم اليوم الثلاثاء، 25 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج، و3 من ألمانيا، ورحلة داخلية.
جدى بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبل 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى.
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