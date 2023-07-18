طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 38 27

بنهـا 38 27

دمنهور 36 25

وادي النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 27

طنطا 38 27

دمياط 35 27

بورسعيد 36 24

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 40 27

نخل 40 20

كاترين 37 18

الطور 36 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 25

السلوم 37 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 29

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 27

أسيوط 42 28

سوهاج 42 27

قنا 43 28

الأقصر 43 28

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 42 27