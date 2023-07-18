الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة لمدة 5 أيام

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى إلى مطلع الأأسبوع المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومدن الصعيد يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أهم الظواهر المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على جميع الأنحاء.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء. وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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