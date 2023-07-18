أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يحضر محافظ القاهرة خالد عبد العال، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد، عقب صلاة المغرب، بمسجد الإمام الحسين، بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.

القاهرة

يفتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، فعاليات منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية، بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء فى هذا القطاع الحيوى.

القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى المركز الثقافى التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية، بمناسبة العام الهجرى الجديد، تحييها الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويحل عليها المنشد وائل الفشنى كضيف شرف، وذلك فى الثامنة والنصف مساءً، على المسرح الكبير بالأوبرا.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا موسيقيًا، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، تحييه عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية، وذلك فى الثامنة والنصف مساءً، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

القاهرة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حفلًا لكورال أرتيكانتو وإيمى، وذلك فى الثامنة والنصف مساءً، على مسرح الجمهورية.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا لطلاب فصول البالية بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، وتدريب أحمد سعيد وسعيد محسن، وذلك فى الثامنة والنصف مساءً، بمعهد الموسيقى العربية.

القاهرة

تختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى الثامنة مساءً، فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض الأوبرا الثانى للكتاب، وتُعقد ندوة بعنوان "الثقافة فى المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافى"، بمشاركة كل من: إسماعيل الإيبارى، وسميرة عبد الغنى، وتدير الندوة منة الله السيد.

الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المُستدامة وبناء قدرات الشباب، المؤتمر السنوى السابع عشر "اختر كُلِّيتك" الموجه لطلاب الثانوية العامة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، فى القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

جدة

يعقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامى "يونا" ورشة عمل افتراضية بعنوان "تطبيق مبادئ التحقق من المحتوى الإعلامى فى التغطية الإخبارية"، وذلك بالتعاون مع وكالة "رابتلى" الوكالة الدولية الرائدة فى مجال الفيديوهات والاستقصاء الصحفى.

نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولى لنيلسون مانديلا، الذى يوافق 18 يوليو من كل عام "ذكرى ميلاده"، حيث تطلب الأمم المتحدة من كل الأفراد حول العالم الاحتفال باليوم العالمى لنيلسون مانديلا بإحداث تغيير فى مجتمعاتهم.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة موسعة حول "الذكاء الاصطناعى - الفرص والمخاطر الخاصة بالأمن والسلام العالمى"، وذلك بمقر المجلس فى نيويورك، ويأتى هذا الاجتماع الذى دعت إليه بريطانيا ضمن فعاليات النشاط الأممى البريطانى خلال شهر يوليو الجارى الذى تتولى فيه بريطانيا الرئاسة الدورية التناوبية للمجلس.

واشنطن

يستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج فى واشنطن.