جدة - نرمين السيد - شنت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، وإزالة الاشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.





وأسفرت الحملات -التى تمت على مدى أسبوع فى الإسكندرية- عن غلق 57 منشأة، والتحفظ على 9930 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 4486 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محال، وفرض غرامات فورية تُقَدَّر بمليون و300 ألف جنيه. يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة، والتصدى لأية مخالفات، وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الاشغالات، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق 57 منشأة وفرض غرامات بـ1.3 مليون جنيه بالإسكندرية خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.