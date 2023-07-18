انقطاع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة كبرى بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا. وعللت الشركة سبب انقطاع المياه؛ لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية إلى تدبير كمية المياه اللازمة لاستعمالها أثناء انقطاع المياه وعملية الغسيل.

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