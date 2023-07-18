القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445هـ.





جاء فى برقية التهنئة:-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعيا الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما يصبو إليه الوطن من الآمال والغايات لرفعة حاضره ومستقبله.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أمانتها دفاعا عن الوطن أرضا وشعبا، متأسين بالقدوة الحسنة للرسول الكريم فى البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها وإستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.