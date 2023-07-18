المفتى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى الكريم، والأمة العربية وجموع المسلمين فى العالم بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يجعلها سنة خير وبر وتقوى فى حياة الناس والمجتمع والعالم أجمع.





وأكد فضيلة المفتى فى بيان أصدره بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ، أن الهجرة النبوية المشرفة دروسها لا تنتهى، فهى ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور، ومنها ضرورة الأخذ بالأسباب والسعى الدءوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه فى وقتنا الحالى.

ودعا فضيلة المفتى المسلمين جميعا شرقا وغربا إلى ضرورة التعلم من هجرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وما مر فيها من أحداث وعبر، مشيرا إلى أن وحدة الصف والتآخى بين الناس وتحقيق المواطنة الكاملة كانت أول لبنة فى بناء دولة الإسلام الأولى.

واختتم فضيلة مفتى الجمهورية بيانه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجعل هذا العام الهجرى الجديد عام فرج ورخاء واستقرار وسلام.