تحرير 80 مخالفة تموينية فى 5 مراكز بالمحافظة بالدقهيلة

جدة - نرمين السيد - حررت مديرية تموين الدقهلية، 80 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز (نبروه والجمالية والمطرية ومنية النصر وشربين)، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجارى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن الحملات أسفرت عن تحرير 80 محضرا تموينيا متنوعا فى عدة مراكز بمدن المحافظة. وشدد دايرة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات.

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