«صحة الإسكندرية» تقدم خدمات طبية لـ 1771 شخصا مجانا

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، خلال هذا الأسبوع، قافلة علاجية بمدرسة "عبد النبى الخولى" بمنطقة وسط الإسكندرية، وذلك فى إطار مبادرة (حياة كريمة)، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1771 شخصا.





وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية (الجراحة، الأطفال، الباطنة، النساء، العظام، تنظيم الأسرة، الأمراض الصدرية، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، والجلدية)، وشارك فيها 56 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا فوزى، إنه تم خلال القافلة إجراء 95 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و119 تحليلا بمعمل الطفيليات، و10 أشعة سينية، و40 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 60 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ638 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.