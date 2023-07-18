وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:27 صباحاً - - استعراض موقف تطهيرات الترع ، والتوجيه بإستمرار المتابعة خاصة بالنقاط الساخنة

- الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات

- متابعة حالة الري وإنتظام المناوبات وحالة تشغيل محطات رفع النقرة والطويسة بأسوان

- التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة لايصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة

- تشكيل مجموعة عمل لوضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على قناة طنطا الملاحية

- مواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه ، وإستمرار المتابعة لسرعة حسم شكاوى المزارعين بالبحيرة

- متابعة إجراءات الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان وترع السويس وبورسعيد

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية ، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات ، موجها بإستمرار متابعة معدلات التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فورى ، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات .

وشدد الدكتور سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه .

كما إستعرض الدكتور سويلم حالة الموقف المائى بالنقاط الساخنة بالمحافظات ، حيث إستعرض سيادته موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان (محطات رفع النقرة والطويسة) ، حيث وجه سيادته بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة ، كما إستعرض سيادته حالة الرى بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لايصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة .

و وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة .

وفى ضوء زيارة سيادته لمحافظة البحيرة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٣ استجابة لشكاوى المزارعين .. فقد وجه سيادته بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى ، كما شدد سيادته على إستمرار المتابعة للموقف المائى من أجهزة الوزارة لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض على السيد الوزير بهذا الشأن بعد تفقد حالة الرى على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى .

كما استعرض الدكتور سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .