انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفصحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية ، عن قطع المياه ببعض الأماكن اليوم الثلاثاء الموافق 18يوليو الجاري بسبب الأعمال التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية،وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية بإصدار بيان كشفت فيه كافة التفاصيل الهامة حول قطع المياه، والمناطق سوف تعاني من قطع المياه وقترة قطع المياه:

موعد قطع المياه في المنوفية :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية أنه سوف يتم قطع المياه لمدة تصل إلي أربعة ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم .

سبب قطع المياه في المنوفية :

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في مدينة شبين الكوم

أماكن قطع المياه:

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية في بيانها عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه وهيمدينة منوف والقرى التابعة لها.

تنوية هام :

توجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.