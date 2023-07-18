انت الأن تتابع خبر صرف 375 جنيه لكل شحص .. مسئول حكومي يفجر مفاجأة الموسم الآن بشأن زيادة المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلي بعض المسئولين بالعديد من التصريحات خلال الفترة الحالية حول صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف الحياة الصفعة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني معها كل دول العالم جراء حرب روسيا على أوكرانيا بعدما تسببت في زيادة كبير بالسلع الخدمات.

زيادة المعاشات:

في هذا السياق أكد رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين أن هناك العديد من الدعوات من أعضاء النقابة التي تطلب بزيادة المعاشات خلال الفترة الحالية أسوة بالنقابات الأخري مثل اتحاد نقابات المهن الطبية الذي سوف يبد مع شهر أغسطس صرف زيادة جديدة تقدر بـ350 جنيه.

وأوضح هلال في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، إلي أز زيادة المعاشات تحتاج إلي عملية تنويع في مصادر الدخل الخاصة بالموارد المالية للنقابة، لاسيما وأن الاشتراكات السنوية للأعضاء متدنية للغاية حيث أنه في الجمعة العمومية الأخيرة جري رفعها إلي 15 جنيه.

375 جنيه قيمة المعاشات:

وأشار النقيب العام للتطبيقيين أن القيمة الإجمالية التي تصرف لأصحاب المعاشات حالياً تقدر بـ 275 مليون جنيه معاشات سنويا، بعد الزيادة التي حدثت لها حيث كان ما يتم صرفه في العام الواحد 250 مليون جنيه، موضحاً أن المعاشات تصرف كل ثلاثة أشهر بقيمة 375 جنيه وبواقع 125 جنيه في الشهر الواحد.

600 جنية زيادة جديدة للمعاشات :

في هذا السياق يناقش اجتماع نقابة الصحفيين القادمة المذكرة التي أعدها أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل المعاشات لأعضاء النقابة بمقدار 600 جنيه أسوة ببدل التدريب التكنولوجيا الذي صرف للصحفيين تحت التمرين والمشتغلين، مشيراً أن ذلك حق أصيل لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة