انت الأن تتابع خبر موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. بشرة خير تزفها الأرصاد للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، وهي التي بدأت من يوم الخميس الماضي ونتج عنها ارتفاع درجات الحرارة في كل الأنحاء، وتصل في جنوب الصعيد لحوالي 46 درجة، وخاصة في حالة وجود ظواهر أخرى نتج عنها ارتفاع درجات الحرارة، ومن أهمها المرتفع الجوي ومنخفض الهند الموسمي الذي يمتد داخل مصر في الصيف.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

وأما عن كل ما يتعلق بـ موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، فأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تستمر إلى نهاية هذا الأسبوع، وبعد هذه المدة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، ويرجع بعدها من جديد إلى معدلاتها الطبيعية المتعارف عليه في فصل الصيف، ووجهت الهيئة الكثير من النصائح لكلاً من يخرجون في هذا الطقس الحار حتى لا يصابون بأي مكروه بسبب الطقس ذو الحرارة الشديدة في كافة الأنحاء.

حالة طقس اليوم الاثنين

وتعمل بشكل مستمر هيئة الأرصاد الجوية على تزويد كل المواطنين بجميع المعلومات التي تتعلق بحالة الطقس وتأثيراته على جميع المواطنين، والعمل على توخي الحذر الشديد سواء في الخروج بشكل عام أو الذهاب لأي مكان، ووجهت الهيئة النصيحة لكل المواطنين بضرورة عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر لأنها تؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع حرارة الطقس.

وأما عن الظواهر الجوية التي تؤدي إلي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، فإن الهيئة حذرت من زيادة نسب الرطوبة في النهار لأنها تزيد من الشعور بالحرارة الحديدة، ومن المرجح أن تستمر بقيمة تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات مئوية، وتنتشر الرطوبة على كل المحافظات، ويكون الطقس معتدل في الصباح والمساء على العديد من الأنحاء.