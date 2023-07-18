انت الأن تتابع خبر الجزارين مش مبطالين عياط .. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 يوليو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 يوليو الجاري، زيادة جديدة بعد التراجع الكبير الذي حدث على مدار الثلاثة أيام الماضي لدي العديد من محلات الجزارة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، طبقاً لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قبل قليل

سعر كيلو اللحمة اليوم:

وأوضحت بوابة الأسعار المصرية المحلية والعالمية ، أن أسعار اللحوم اليوم حدث بها زيادة جديدة في عدد من الأصناف والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها، خلال الدقائق قليلة الماضية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 يوليو :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 240 و300 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 311.57 جنيه، بارتفاع 4.83 قرشا.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين :

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم:

وحدث وفرة في كميات اللحوم الموجودة في الأسواق المنتشرة في جميع المحافظات بالإضافة إلي تراجع أسعار اللحوم بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية وأهما تنويع مصادر الحصول عليها حيث بدأت في استيراد اللحوم من الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا، بدلاً من الاعتماد فقط على السودان والتي أصبح الحصول على لحوب بها بعد الحرب القامة الفترة الحالية والتي دخلت شهرها الرابع.