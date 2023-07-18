إزالة 21 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بالقنطرة غرب الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 21 حالة تعد فى نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب خلال اليوم الأول من المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.





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