جامعة القاهرة تثمن مبادرة البرلمان فى تشريع قانون جديد للتحالف الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه لأول مرة فى تاريخ المجتمع المدنى يحدث هذا النوع من التحالف والتكامل وتنظيم الجهود بين منظمات العمل الأهلى بما أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أكبر خطة لتطوير العلوم الانسانية والاجتماعية بالجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى)، وذلك فى جلسة مشتركة لمجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة المستشفيات وبحضور عمداء الكليات.

وثمنت جامعة القاهرة فى بيانها جهود ومبادرة مجلس النواب وأعضائه فى تشريع مشروع قانون جديد للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من أجل تقنين عمله فى إطار من المشروعية الدستورية والشرعية القانونية، وبشكل يضمن استقلاله واستمرار عمله فى إطار من الطوعية وحرية الإرادة والمبادر.

وأضافت: لا شك أنه سوف يطور العمل التنموى الاهلى من أجل مساندة الفئات الفقيرة والمهمشة، وأن العمل الأهلى واحد من أهم الملفات التى سيتم طرحها للبحث العلمى ضمن المشروع، وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة حرة ومستقلة جاءت من مجموعة نشطة من اهم جمعيات العمل الأهلى فى مصر.

كما أكدت جامعة القاهرة فى بيانها، أن التحالف نجح على أرض الواقع بالفعل من خلال مشروعاته العديدة التى لاقت ارتياحًا ورضا من فئات الشعب المختلفة خاصة فى القرى والأحياء الشعبية.

وأشارت جامعة القاهرة، إلى أن عمل التحالف يتطرق إلى كافة أوجه التنمية، ويفتح مسارا جديدا مستقلا للعمل الاهلى الحر من أجل الوطن، مؤكدة على أن التحالف لا يؤثر على استقلال كل جمعية وحريتها، لأنه تحالف طوعى، كما أن القانون يسمح لأى جمعية بالانسحاب فى أى وقت، مما يدل على الدخول فى التحالف والخروج منه هو بإرادة طوعية.

وشددت جامعة القاهرة على عدم تأثير هذا التحالف على استقلال الجمعيات، حيث توجد مناطق ونقاط تقاطع تسعى من خلالها هذه الجمعيات لتقديم خدماتها المشتركة للأفراد.

وأضافت جامعة القاهرة، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرغبة أعضاء هذا التحالف فى وضعه تحت رعايته فى بدايته وحتى الآن، يدل على جدية ودور التحالف فى خدمة الشعب المصرى فى سبيل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أن استجابة رئيس الجمهورية لهذه المبادرة الأهلية يعطى دفعة كبيرة لها للنجاح فى خدمة المواطنين.

وشددت جامعة القاهرة، على أن ما يقدمه التحالف من عمل منذ إنشائه نجح فى معالجة الكثير من السلبيات التى كانت موجودة فى العمل الأهلى فى مصر، وحقق العديد من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال: التكامل والتعاون والتنسيق لتغطية كافة المناطق، وعدم تكرار أو ازدواج الخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التضارب والوصول بتلك الخدمات لها فى سائر أنحاء الجمهورية، إلى جانب تنويع أكبر للخدمات وتوسيع نطاق المناطق الإقليمية والجغرافية، وبالتالى زيادة رقعة المواطنين المستفيدين، علاوة على ذلك فإن التحالف الوطنى يعطى فرصة لتبادل الخبرات بين الجمعيات الخيرية وتبادل المعلومات مما يؤدى إلى زيادة قدراتها على مساعدة الفئات الاجتماعية المستهدفة.

وقالت إن الجمعيات الأهلية تعمل بتعاون مشترك مع العديد من المنظمات والمؤسسات من خلال توافر قاعدة معلومات بهدف خدمة المجتمع المصرى بكل فئاته وتقديم المساعدات والإعانات لمستحقيها، بالإضافة إلى دور المجتمع المدنى فى ملفات التنمية المستدامة.

وأوضحت جامعة القاهرة، ضرورة مساعدة البحث العلمى للمجتمع المدنى ووضع آليات للعمل والتطوير، وتفعيل دوره فى تطوير العشوائيات والريف المصرى ليتم بناء على دراسات علمية مثل ملفات السكان والمياه وتنشيط السياحة، مؤكدا على ضرورة توافر جهود جميع التخصصات لتقديم أوراق بحثية لحل مثل هذه المشكلات، لافتا إلى أن العمل الأهلى التنموى من أهم الملفات التى وضعتها جامعة القاهرة لباحثيها بهدف تقديم أفكار جديدة بها.

ويستهدف التحالف الوطنى للعمل التنموى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم وتأسيس المبادرات الاجتماعية للتنمية.

ويعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وعقد المؤتمرات وورش العمل التى تهدف إلى تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة، وتتم إدارة التحالف بأسلوب ديمقراطى من مجلس أمناء منتخب من أعضاء الجمعية العامة، وأمواله هى أموال خاصة، ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا سنويا حول مؤشرات الأداء، خاصة فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتى تحتاج إلى تكاتف الجهود الداعمة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت جامعة القاهرة أن التحالف الوطنى للعمل التنموى يؤدى دورا كبيرا فى حياة المجتمع من خلال المبادرات التى يسعى إلى تقديمها بصفة مستمرة للمواطنين للوصول للفئات الأكثر احتياجا، واليوم يقدم خدماته لطلبة وطالبات جامعة القاهرة فى الملابس والرعاية الاجتماعية والصحية، وأن جامعة القاهرة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدنى للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية ووضع الخطط المناسبة، وذلك من خلال دور الجامعة ومؤسسة 500500 كأحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.